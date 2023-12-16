Επανακυκλοφορούν τα επιβατικά τρένα στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Στις ράγες μπαίνουν και πάλι, σχεδόν μετά από 3,5 μήνες από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel», τα επιβατικά τρένα στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα -Θεσσαλονίκη.

Από σήμερα, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, επανέρχονται τα επιβατικά τρένα στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, κατόπιν αποκατάστασης γραμμής και εξασφάλισης κυκλοφορίας από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με μειωμένη ταχύτητα σε ορισμένα σημεία του δικτύου, με συνολικό χρόνο διαδρομής τις 4 ώρες και 53 λεπτά.

Τα τρένα στο τμήμα Λάρισα - Λιανοκλάδι θα κινούνται με ηλεκτροκίνηση, σε μονή γραμμή και με μικρότερες ταχύτητες, καθώς η κακοκαιρία «Daniel» κατέστρεψε τα συστήματα σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης.

Υπενθυμίζεται πως μέσα σε λίγες ώρες καταστράφηκαν 180 χιλιόμετρα υπερσύγχρονου δικτύου, εκ των οποίων 50 χλμ διπλής γραμμής στον άξονα Αθήνας- Θεσσαλονίκη, 80 χλμ στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα και 50 χλμ στο τμήμα Λάρισα - Βόλος.

Το υπουργείο Μεταφορών και ο ΟΣΕ, από τις αρχές του 2024 θα προχωρήσουν στις μόνιμες αποκαταστάσεις, το κόστος των οποίων εκτιμάται περίπου στα 200 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πλήρης αποκατάσταση του σιδηροδρομικού άξονα (διπλή γραμμή, με συστήματα σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης), εφόσον τηρηθούν τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2025.

Τα δρομολόγια που θα εκτελούνται από σήμερα είναι:

Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη:

Αμαξοστοιχία IC50, με ώρα αναχώρησης στις 07:58

Αμαξοστοιχία IC52, με ώρα αναχώρησης στις 10:58

Αμαξοστοιχία IC54, με ώρα αναχώρησης στις 14:58

Αμαξοστοιχία IC56, με ώρα αναχώρησης στις 17:58

Από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα:

Αμαξοστοιχία IC51, με ώρα αναχώρησης στις 07:04

Αμαξοστοιχία IC53, με ώρα αναχώρησης στις 10:04

Αμαξοστοιχία IC55, με ώρα αναχώρησης στις 14:04

Αμαξοστοιχία IC57, με ώρα αναχώρησης στις 17:10

