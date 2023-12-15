Θάνατος 17χρονου- Βοιωτία: Αποτυπώματα και DNA του στο όπλο του αστυνομικού

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου του 17χρονου στη Βοιωτία φέρνει το πόρισμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από την ανάλυση στο όπλο του αστυνομικού που κατηγορείται για τον θάνατο του ανήλικου.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν αποτυπώματα αλλά και DNA του ανηλίκου στο όπλο, αλλά και στη σκανδάλη αυτού.

O αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ Βοιωτίας 41 ετών, υποστήριξε στην απολογία του ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο όχημα, το θύμα όρμησε πάνω του με σκοπό να του αρπάξει το όπλο του, με αποτέλεσμα αυτό να εκπυρσοκροτήσει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο ιατροδικαστής από την πλευρά του διαπίστωσε ένα διαμπερές τραύμα στον αριστερό αντίχειρα του 17χρονου. Κατόπιν η βολίδα συνέχισε την πορεία της στην αριστερή τραχηλική χώρα και κατέληξε στους μυς στην περιοχή του θώρακα. Επίσης από την ιατροδικαστική εξέταση φαίνεται πως ο 17χρονος έχει βληθεί από κοντινή απόσταση.

