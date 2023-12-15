Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη βδομάδα σε αστικό λεωφορείο στην Αθήνα. Γυναίκα η οποία δεν είχε εισιτήριο, κυριολεκτικά βγήκε από το παράθυρο, όταν στο λεωφορείο μπήκε ελεγκτής και ξεκίνησε να ελέγχει τους επιβάτες.

Η γυναίκα όπως φαίνεται και στο βίντεο προσπαθεί στην αρχή να ανοίξει την πόρτα του λεωφορείου για να βγει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Τότε, ως μοναδική λύση διαφυγής, βρίσκει το ανοιχτό παράθυρο του λεωφορείου.

Ανεβαίνει στο κάθισμα και κυριολεκτικά «δραπετεύει» από το παράθυρο μπροστά στα έκπληκτα μάτια των επιβατών, αλλά και του οδηγού που δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει μπροστά τους.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

