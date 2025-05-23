Ένας 46χρονος υπήκοος Αλβανίας συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής για τη δολοφονία του 41χρονου στη Ραφήνα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Πέμπτης μέσα σε έναν αμπελώνα.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης και δεν έφερε αντίσταση στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο ΑΤ Σπατών – Αρτέμιδας και τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την κατάθεση της συζύγου του 41χρονου, δράστης και θύμα είχαν οικονομικές διαφορές για ένα ακίνητο πολυτελείας αξίας 2.000.000 στη Λούτσα και αυτό φαίνεται πως ήταν και το κίνητρο της δολοφονίας.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα το βράδυ της Τρίτης, είχε ραντεβού με τον δράστη και δύο ομοεθνείς τους, στην παραλία της Αρτέμιδας.

Ενώ βρισκόταν στο όχημα, ο 46χρονος φέρεται να τον πυροβόλησε στο πρόσωπο. Το θύμα βγήκε από το όχημα και κατάφερε να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του, λέγοντας πως τον πυροβόλησαν, ενώ κατονόμασε και τον δράστη.

Στη συνέχεια, ο δράστης έβαλε τον 41χρονο στο όχημα και τον μετέφερε 200 μέτρα μακριά όπου και άφησε τη σορό του μέσα σε έναν ερημικό αμπελώνα, κοντά στη συμβολή των οδών Αρίωνος και Παναγίας Γοργοεπηκόου

Η γυναίκα του με την σειρά της ενημέρωσε την αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του. Αρχικά οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο το κινητό του θύματος, το οποίο είχε πάνω κηλίδες αίματος, ενώ μετά από λίγες ώρες εντόπισαν και την σορό του 41χρονου.

Ο 41χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ σεσημασμένος είναι και ο φερόμενος ως δολοφόνος.

