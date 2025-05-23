Θεσσαλονίκη: Κλειστά πέντε σχολεία στην Ευκαρπία για προληπτικούς λόγους - Απολυμάνσεις όπου εντοπίζονται κρούσματα στρεπτόκοκκου

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, για προληπτικούς λόγους, πέντε σχολεία στην περιοχή της Ευκαρπίας, του δήμου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη, ενώ με μέριμνα της δημοτικής αρχής ειδικό συνεργείο προχωρά σε απολυμάνσεις των χώρων, όπου εντοπίζονται κρούσματα στρεπτόκοκκου.

Ειδικότερα, με απόφαση δημάρχου δεν θα λειτουργήσουν το 3ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας, το 1ο, 2ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία καθώς και το 2ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας.

Στο μεταξύ, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενήργησε χθες διαγνωστικούς ελέγχους σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό του 3ου νηπιαγωγείου Ευκαρπίας και άλλων σχολικών μονάδων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

