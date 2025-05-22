Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας άνδρας μέσα σε ένα αμπελώνα που βρίσκεται κοντά στην οδό Παναγιά Γοργοεπηκόου στη Ραφήνα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για ένα άνδρα 41 ετών από την Αλβανία, που έφερε τραύμα στο μάγουλο από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ο 41χρονος τηλεφώνησε χθες στην γυναίκα του και της είπε ότι τον πυροβόλησαν, ενώ πρόλαβε να κατονομάσει τον δράστη της επίθεσης αλλά και το σημείο όπου έγινε.

Η γυναίκα του με την σειρά της ενημέρωσε την Αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του. Αρχικά οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο το κινητό του θύματος, το οποίο είχε πάνω κηλίδες αίματος, ενώ μετά από λίγες ώρες εντόπισαν και την σορό του 41χρονου σε ένα χαντάκι. Κατά τις ίδιες πηγές ο 41χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για την εντοπισμό του φερόμενου δράστη της ανθρωποκτονίας, ο οποίος επίσης είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά.

Πηγή: skai.gr

