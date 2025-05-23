Σήμερα, Παρασκευή θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή ο Χρήστος Μαυρίκης για να απολογηθεί, αφού του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για δωροδοκία δικαστή.

Η απόπειρα δωροδοκίας σε βάρος ανώτατου δικαστικού λειτουργού που καταγγέλθηκε αμέσως από τον ίδιο τον δικαστή στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, έλαβε χώρα στο γραφείο του αρεοπαγίτη μέσα στο ανώτατο δικαστήριο, όταν ο κ. Μαυρίκης του έδωσε μια επιστολή.

Στην επίμαχη επιστολή, στην οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να προσδιοριζόταν με το όνομα του, αναγραφόταν ο κωδικός της υπόθεσης και αναφερόταν ότι ο αποστολέας θα λάμβανε, σε περίπτωση θετικής δικαστικής έκβασης και πώλησης της επίδικης έκτασης, αμοιβή 1 εκατομμυρίου ευρώ για μεσιτεία.

Ο νόμος (άρθρο 237 του Ποινικού Κώδικα) θεωρεί ίσης βαρύτητας την υπόσχεση με την τετελεσμένη παροχή αθέμιτου ωφελήματος σε δικαστικό λειτουργό.

Το άρθρο προβλέπει ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή σε όποιον υπόσχεται ή παρέχει ωφελήματα, άμεσα ή μέσω τρίτου, σε δικαστικούς λειτουργούς με σκοπό «την ενέργειά του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονομή της δικαιοσύνης».

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται ότι επιχείρησε να δωροδοκήσει τον δικαστικό λειτουργό.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, πρώην τεχνικός του ΟΤΕ, έχει εμπλακεί στο παρελθόν στην υπόθεση υποκλοπών πολιτικών και άλλων προσώπων που αποκαλύφθηκε το 1993, ενώ έχει καταδικαστεί στο παρελθόν και για άλλη υπόθεση δωροδοκίας δικαστή.

