Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, πριν περίπου δύο μήνες, χειρουργήθηκε στη χολή του στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr άνδρας παρουσίασε υψηλό πυρετό μετά από λίγες μέρες και εν τέλει πέθανε από σηψαιμία. Διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή κατά την οποία βρέθηκε μέσα στο σώμα του ένα μικρό χειρουργικό εργαλείο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες οι οικείοι του εκλιπόντα, κινήθηκαν δικαστικά και διατάχθηκε ΕΔΕ. Ο χειρουργός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

