Αγιο Όρος: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ

Δύο σεισμοί 4,1 και 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών το απόγευμα της Δευτέρας (12/8), στην περιοχή του Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός των 4,1 βαθμών καταγράφηκε στις 16:24, με επίκεντρο τα 11 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

Tο εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε σε 14,1 χιλιόμετρα.

Ενα τέταρτο αργότερα, σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ, 11 Χιλιόμετρα ανατολικά της Ουρανούπολης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτου το εστιακό βάθος αυτού του σεισμού ηταν 11 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.