Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση τροφίμων και υγειονομικού υλικού προς ενίσχυση των πυρόπληκτων της Βορειοανατολικής Αττικής. Τα υλικά που συγκεντρώνονται από τον ΕΕΣ είναι:

Αλεύρι

Ζυμαρικά

Όσπρια

Γάλα Εβαπορέ - Σκόνη Γάλακτος (για παιδιά)

Κονσέρβες (παντός τύπου)

Δημητριακά

Παξιμάδια

Γάζες Βαζελινούχες Αποστειρωμένες

Λιπαντικές Σταγόνες / Κολλύρια Ματιών

Φυσιολογικός Ορός Ματιών

Σημείο Συγκέντρωσης Τροφίμων: Κεντρικά Γραφεία ΕΕΣ Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι, Κεντρικές Αποθήκες του ΕΕΣ Άστρους 111-113, Κολωνός, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00-17:00, Τηλ: 210 3609825.

Πηγή: skai.gr

