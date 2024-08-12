Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση τροφίμων και υγειονομικού υλικού προς ενίσχυση των πυρόπληκτων της Βορειοανατολικής Αττικής. Τα υλικά που συγκεντρώνονται από τον ΕΕΣ είναι:
- Αλεύρι
- Ζυμαρικά
- Όσπρια
- Γάλα Εβαπορέ - Σκόνη Γάλακτος (για παιδιά)
- Κονσέρβες (παντός τύπου)
- Δημητριακά
- Παξιμάδια
- Γάζες Βαζελινούχες Αποστειρωμένες
- Λιπαντικές Σταγόνες / Κολλύρια Ματιών
- Φυσιολογικός Ορός Ματιών
Σημείο Συγκέντρωσης Τροφίμων: Κεντρικά Γραφεία ΕΕΣ Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι, Κεντρικές Αποθήκες του ΕΕΣ Άστρους 111-113, Κολωνός, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00-17:00, Τηλ: 210 3609825.
