Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει τρόφιμα και υγειονομικό υλικό για την ενίσχυση των πυρόπληκτων 

Δείτε ποια είναι τα τρόφιμα που συλλέγονται και τι ανάγκη υπάρχει για υγειονομικό υλικό - Σε ποιες περιοχές γίνεται η περισυλλογή  

Φωτιά τώρα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση τροφίμων και υγειονομικού υλικού προς ενίσχυση των πυρόπληκτων της Βορειοανατολικής Αττικής. Τα υλικά που συγκεντρώνονται από τον ΕΕΣ είναι:

  • Αλεύρι
  • Ζυμαρικά
  • Όσπρια
  • Γάλα Εβαπορέ - Σκόνη Γάλακτος (για παιδιά)
  • Κονσέρβες (παντός τύπου)
  • Δημητριακά
  • Παξιμάδια
  • Γάζες Βαζελινούχες Αποστειρωμένες
  • Λιπαντικές Σταγόνες / Κολλύρια Ματιών
  • Φυσιολογικός Ορός Ματιών

Σημείο Συγκέντρωσης Τροφίμων: Κεντρικά Γραφεία ΕΕΣ Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι, Κεντρικές Αποθήκες του ΕΕΣ Άστρους 111-113, Κολωνός, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00-17:00, Τηλ: 210 3609825.

TAGS: Φωτιά Τώρα Αττική Ερυθρός Σταυρός
