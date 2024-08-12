Με τη διάθεση προσωπικού και μέσων και τη δραστηριοποίησή τους όπου τους ζητηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνδράμουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκονται από το πρωί, για τον συντονισμό της διάθεσης προσωπικού και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης και στα αντίστοιχα Γενικά Επιτελεία, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πέραν της διάθεσης του εναέριου πυροσβεστικού στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας (πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL -215/415 CANADAIR και ελικόπτερα CH - 47D CHINOOK), στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Αττική συνδράμει η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) - η οποία συστάθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» - υπό τις οδηγίες του διοικητή της, αντιστράτηγου Μιχαήλ Κλούβα. Ο διοικητής της ΔΙΚΑΦΚΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία από το πεδίο με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μέσω του αξιωματικού- συνδέσμου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η ΔΙΚΑΦΚΑ, με βαρέα οχήματα (τύπου «grader»), δημιούργησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χθες τη νύχτα και τις πρωινές ώρες σήμερα αντιπυρικές ζώνες στην Αττική, όπως αυτή που δημιουργήθηκε περί τις 2 π.μ. σήμερα στον Διόνυσο και συνετέλεσε στην αποτροπή της επέκτασης της πυρκαγιάς στην κατοικημένη περιοχή.

Επισημαίνεται ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν επίσης στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Αττική με 2 ομάδες «Δευκαλίων» και 6 ομάδες «Ξενοκράτη».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Επίσης, από σήμερα η ΔΙΚΑΦΚΑ συνδράμει με αριθμό λεωφορείων και δικύκλων στις εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών, ενώ ενισχύει τις περιπολίες της σε περιοχές υψηλού κινδύνου, για την αποτροπή και τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν νέων πυρκαγιών.

Τέλος, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν διαθέσει για επιτήρηση 422 στελέχη και 211 οχήματα που εκτελούν περιπόλους που διέρχονται από ορεινούς όγκους σε όλη την ελληνική επικράτεια ενώ έχουν επανδρώσει 7 φυλάκια με 25 άτομα προσωπικό και 13 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.