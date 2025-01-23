Στο πένθος έχει βυθιστεί ένα ολόκληρο χωριό στον Πύργο για την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία που εξελίσσεται από χθες στην κοινότητα Πρασίνου.

Ενα αγόρι, μόλις 14 ετών, βρήκε τραγικό και ξαφνικό τέλος, αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του να σπαράζει από τον πόνο.

Σύμφωνα με την εφ. «Πατρίς», το αγόρι - το οποίο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από πολύ μικρή ηλικία - εντοπίστηκε νεκρό από τον ίδιο του τον πατέρα, μέσα στο δωμάτιό του.

Ο τραγικός πατέρας πήγε να του δώσει τα φάρμακά του, όπως έκανε κάθε μέρα, μα αυτή τη φορά η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Το παιδί του, που λίγη ώρα πριν γελούσε και μιλούσε με την οικογένεια, κείτονταν πια ακίνητο, σιωπηλό.

Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα, αλλά οι ελπίδες έσβησαν γρήγορα. Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Στο χωριό επικρατεί από χθές μία «παγωμάρα» ενώ γείτονες, συγγενείς, φίλοι βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας, προσπαθώντας να δώσουν κουράγιο.

Πηγή: skai.gr

