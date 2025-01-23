Viral έχει γίνει η εικόνα με τους νεαρούς οι οποίοι είναι κρεμασμένοι πίσω από αστικό λεωφορείο που ήταν εν κινήσει στη Θεσσαλονίκη.

Απορίας άξιον ήταν το από πού κρατιούνταν αυτά τα παιδιά, διότι κάποια λεωφορεία έχουν κάτι για να κρατηθεί κανείς από την πίσω πλευρά, ενώ κάποια άλλα όχι. Ενδεχομένως το συγκεκριμένο λεωφορείο να ήταν από αυτά τα πιο παλιά μοντέλα που έχουν.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για ένα γεγονός που θα έπρεπε να συμβαίνει σε κανέναν δρόμο.

Πηγή: skai.gr

