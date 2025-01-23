Μίμης Δομάζος: Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, ο «Στρατηγός»

Τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του δίνει ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μίμης Δομάζος, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Τετάρτης - ανήμερα των 80ων γενεθλίων του - και από χθες νοσηλεύεται διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, στον «Ερυθρό Σταυρό».
Σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν, «πραγματοποιήθηκε προχωρημένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και ο ασθενής ανταποκρίθηκε. Παραμένει διασωληνωμένος και υποβάλλεται σε πλήρη κλινικό εργαστηριακό έλεγχο. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη».
Όλη η ελληνική φίλαθλη γνώμη - κι ακόμη περισσότερο η «οικογένεια» του Παναθηναϊκού - ζει με αγωνία τη μεγάλη μάχη που δίνει ο «Στρατηγός» και ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του «τριφυλλιού».
Με ανάρτησή τους οι «πράσινοι», συνοδευόμενη από μία υπέροχη φωτογραφία του Μίμη Δομάζου την εποχή που μεσουρανούσε στα ελληνικά κι ευρωπαϊκά γήπεδα, έγραψαν: «Κράτα γερά στρατηγέ!».
Κράτα γερά Στρατηγέ! 💚☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/p2ASpEXEfP— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 22, 2025
Στα social media, χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, φίλαθλοι ανεξαρτήτως ομάδας, στέλνουν τις ευχές τους στον Μίμη Δομάζο, να βγει νικητής απ’ αυτή τη μάχη.
Μίμης Δομάζος— (G)ALANIs S♰avros ® (@GALANISCross_GR) January 22, 2025
Ο "στρατηγός" ήταν ομολογουμένως ο καλύτερος & πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πέρασε ποτέ!!
Ταχεία ανάρρωση & περαστικά στον "στρατηγό"!!
Ένα μικρό δείγμα του μεγάλου ταλέντου στo video κάτω!!
#paofc #Δομαζος #OlympiacosFC #paobc #AekFc #Aek pic.twitter.com/hZEBP1RdO5
Στο νοσοκομείο ο Αντώνης Αντωνιάδης με πνευμονία
Μετά το σοκ της είδησης με το πρόβλημα υγείας του Μίμη Δομάζου εισήχθη στο νοσοκομείο και ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού και της εθνικής Ελλάδας, Αντώνης Αντωνιάδης.
Ο 79χρονος θρύλος των γηπέδων εισήχθη στο νοσοκομείο ΓΝΑ με συμπτώματα πνευμονίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «ψηλός» του ελληνικού ποδοσφαίρου παρακολουθείται από τους γιατρούς, είναι σε καλή κατάσταση και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.
