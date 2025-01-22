Πύργος: 14χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από τον πατέρα του

Αναστάτωση και βαθύ σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η τραγική είδηση του θανάτου ενός 14χρονου αγοριού, που εντοπίστηκε αναίσθητο στο σπίτι του σε χωριό του Πύργου, το βράδυ της Τετάρτης.

Οι πρώτες πληροφορίες προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση για να ρίξουν φως στο μυστήριο.

Ο πατέρας του παιδιού, σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ήταν εκείνος που το βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι τους και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου όμως οι γιατροί ανακοίνωσαν την τραγική είδηση του θανάτου του.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το τι μπορεί να συνέβη, με τις Αρχές να περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων για να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

