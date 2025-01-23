Προειδοποιητική στάση εργασίας σήμερα Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, από 09.00 έως 15.00, και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) με αφορμή το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με ομόφωνη απόφαση το Συμβούλιο αποφάσισε την κλιμάκωση των προσπαθειών για τη χρήση των λεωφορειολωρίδων τουλάχιστον από τα έμφορτα ταξί.

Η συγκέντρωση των αυτοκινήτων ξεκίνησε από την Σπύρου Πάτση και κατευθύνθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών, όπου και επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματα του κλάδου και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο.

Επεισόδια στον Ε65 στην Καρδίτσα - Η αστυνομία έριξε χημικά

Ένταση προκλήθηκε στο μπλόκο των αγροτών στον Ε65 όταν επιχείρησαν να κλείσουν το δρόμο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο επιχείρησαν να τους εμποδίσουν κάνοντας ρίψη δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Πάνο Γαρουφαλλιά που βρίσκεται στο σημείο, οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν τους αγρότες να προσεγγίσουν τον δρόμο με τα τρακτέρ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να ξεκινήσουν τα επεισόδια.

Έγινε χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης αλλά οι αγρότες πεζοί από παράπλευρα σημεία κατάφεραν να ανέβουν στο δρόμο.

Τελικά, υπήρξε συνεννόηση και οι αγρότες ανέβηκαν στον Ε 65 όπου αυτήν την ώρα πραγματοποιούν συνέλευση για τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.