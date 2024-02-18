Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αναγνωστοπούλου, στο κέντρο της Αθήνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου. Οιι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο απεγκλώβισαν μέσω του κλιμακοστασίου δύο άτομα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

