Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι - Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επί της οδού Αναγνωστοπούλου. Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου.

Φωτιά - Αθήνα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αναγνωστοπούλου, στο κέντρο της Αθήνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου. Οιι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο απεγκλώβισαν μέσω του κλιμακοστασίου δύο άτομα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

