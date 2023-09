Δύο ναύτες έπεσαν στη θάλασσα από πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά Ελλάδα 11:39, 25.09.2023 linkedin

Οι δύο ναύτες έπεσαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το πλοίο "TAX SPEED RUNNER JET 2'' την ώρα που καθάριζαν την πλώρη του