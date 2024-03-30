ΗΥποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προχώρησε στην εξιχνίαση της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών, που σημειώθηκε στις 08-2-2024, στο Κορωπί Αττικής.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 51χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών και κλοπές κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον κατηγορείται και για παράβαση του νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί αλλοδαπών και για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. είχαν εντοπίσει τον 51χρονο να κινείται πεζός έξω από εταιρεία στο Κορωπί και στο σήμα τους για έλεγχο, ο δράστης πυροβόλησε επανειλημμένα προς το μέρος τους, χωρίς ευτυχώς να τους τραυματίσει.

Μετά από ανάλυση και σταχυολόγηση του προανακριτικού υλικού ταυτοποιήθηκε ο 51χρονος ως δράστης της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος των αστυνομικών και της απόπειρας κλοπής που διααπράχθηκαν την 8-2-2024, αλλά και για κλοπή σε βάρος της ίδιας εταιρείας που είχε διαπράξει, μαζί με έτερους συνεργούς, την 13-1-2024.

Ο 51χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 28-3-2024 στην Παιανία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 51χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών και κλοπές κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον κατηγορείται και για παράβαση του νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί αλλοδαπών και για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 8-2-2024, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν σε εταιρία στο Κορωπί, κατόπιν σήματος του Κέντρου Άμεσης Δράσης, για περιστατικό κλοπής.

Κατά την άφιξή τους στο σημείο και κατά τον περιμετρικό έλεγχο της εταιρίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν άτομο να κινείται πεζό, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Στη θέα τους και στις εντολές τους για διενέργεια ελέγχου, ο κατηγορούμενος, πυροβόλησε επανειλημμένα προς το μέρος τους, χωρίς να τους τραυματίσει.

Οι αστυνομικοί, διατρέχοντας άμεσο κίνδυνο ζωής, ενήργησαν πυροβολισμούς ακινητοποίησης του δράστη, ο οποίος διέφυγε.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής μετά από ανάλυση και σταχυολόγηση του προανακριτικού υλικού ταυτοποίησαν τον 51χρονο ως δράστη της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος των αστυνομικών και της απόπειρας κλοπής που διαπράχθηκαν την 8-2-2024, αλλά και για κλοπή σε βάρος της ίδιας εταιρείας που είχε διαπράξει, μαζί με έτερους συνεργούς, την 13-1-2024.

Σε έρευνα στην οικία και την κατοχή του 51χρονου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποίησε κατά την τέλεση των ανωτέρω πράξεων,

-4- κάμερες,

γκλοπ και

-5,5- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος στο παρελθόν έχει καταδικαστεί και εκτίσει ποινή σε Κατάστημα Κράτησης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή του στη χώρα μας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.