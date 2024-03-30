Σαν σήμερα 30 Μαρτίου: Η σφαγή της Χίου - Πεθαίνει ο Χαρίλαος Τρικούπης

Γεγονότα

1282: Οι κάτοικοι του Παλέρμο εξεγείρονται κατά των γάλλων κατακτητών. Η εξέγερση, που συνοδεύεται από σφαγές, θα μείνει στην ιστορία ως Σικελικός Εσπερινός.

1822: Οι Τούρκοι σφαγιάζουν τους κατοίκους της Χίου, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Ευρώπη.

1867: Οι Ρώσοι πουλάνε την Αλάσκα στην Αμερική για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, μη γνωρίζοντας ότι κάτω από τους πάγους κρύβεται μαύρος χρυσός. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν την κυβέρνησή τους ότι διασπάθισε το δημόσιο χρήμα για να αγοράσει ένα παγόβουνο.

1870: Βρετανοί περιηγητές κι ένας ιταλός διπλωμάτης συλλαμβάνονται στο Πικέρμι και κρατούνται ως όμηροι από τη συμμορία των αδελφών Αρβανιτάκη. Οι ληστές απαιτούν χρήματα για να απελευθερώσουν τους ομήρους. Το επεισόδιο θα λήξει στις 9 Απριλίου με τη Σφαγή στο Δήλεσι.

1980: Οι Police εμφανίζονται στο γήπεδο του Σπόρτινγκ, στην πρώτη μεγάλη ροκ συναυλία στην Αθήνα, μετά το επεισοδιακό κοντσέρτο των Rolling Stones τον Απρίλιο του 1967.

1981: Κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο η ταινία «Οι Δρόμοι της Φωτιάς», τη μουσική της οποίας έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.



Γεννήσεις

1853: Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μετα-ιμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. (Θαν. 29/7/1890)

1937: Γουόρεν Μπίτι, αμερικανός ηθοποιός.

1945: Έρικ Κλάπτον, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Έρικ Πάτρικ Κλαπ, άγγλος ρόκερ.



Θάνατοι



1872: Νικόλαος (Χαλκιόπουλος) Μάντζαρος, κερκυραίος μουσουργός, ο συνθέτης του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας. (Γεν. 26/10/1795)

1896: Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαίος έλληνας πολιτικός. (Γεν. 11/7/1832)

1992: Μανώλης Ανδρόνικος, έλληνας αρχαιολόγος, που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππου Β’ στη Βεργίνα. (Γεν. 23/10/1919)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.