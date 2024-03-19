Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Υπομονή χρειάζονται και σήμερα οι οδηγοί σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων:
- στην λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Δάσους Χαϊδαρίου προς την λίμνη Κουμουνδούρου,
- στην λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά,
- στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα
- στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό,
- στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισιάς, ανάμεσα στην Πανόρμου και το Χαλάνδρι,
- στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και τέλος
- στα ρύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
