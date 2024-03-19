Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Υπομονή χρειάζονται και σήμερα οι οδηγοί σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων:

- στην λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Δάσους Χαϊδαρίου προς την λίμνη Κουμουνδούρου,

- στην λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά,

- στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα

- στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό,

- στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισιάς, ανάμεσα στην Πανόρμου και το Χαλάνδρι,

- στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και τέλος

- στα ρύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.