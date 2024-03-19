Λογαριασμός
Ελσίνκι: Έλληνας βγήκε με τον καφέ για τσιγάρο στους ... -8 και την πάτησε (βίντεο)

Με τον καφέ – παγάκι στο χέρι έμεινε ένας Ελληνας επισκέπτης στο Ελσίνκι

elhhnaq

Με τον καφέ – παγάκι στο χέρι έμεινε ένας Ελληνας επισκέπτης στο Ελσίνκι που βγήκε από το ξενοδοχείο του για να κάνει ένα τσιγάρο, πίνοντας τον καφέ του στους -8.

Ο κος Τσολιάς την «πάτησε» καθώς ο καφές έγινε παγάκι και δεν μπόρεσε να ευχαριστηθεί ούτε τον καφέ του, ούτε το τσιγάρο του. 

Ο ίδιος ανέβασε βίντεο, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ την κατάσταση και έγινε viral. 

Πηγή: skai.gr

