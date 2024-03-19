Με τον καφέ – παγάκι στο χέρι έμεινε ένας Ελληνας επισκέπτης στο Ελσίνκι που βγήκε από το ξενοδοχείο του για να κάνει ένα τσιγάρο, πίνοντας τον καφέ του στους -8.

Ο κος Τσολιάς την «πάτησε» καθώς ο καφές έγινε παγάκι και δεν μπόρεσε να ευχαριστηθεί ούτε τον καφέ του, ούτε το τσιγάρο του.

Ο ίδιος ανέβασε βίντεο, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ την κατάσταση και έγινε viral.



Πηγή: skai.gr

