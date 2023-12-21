Μεγάλη συσσώρευση υδάτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην παραλιακή προς Πειραιά στο Παλαιό Φάληρο λίγο πριν τη Μαρίνα Φλοίσβου λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Συγκεκριμένα, μια τεράστια λίμνη σχηματίστηκε στη Ποσειδώνος στο ύψος του Αγίου Αλεξάνδρου με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται με δυσκολία και μόνο από τη μία λωρίδα.

Χαρακτηριστικό είναι και το βίντεο μέσα από το λεωφορείο που δείχνει τον πλημμυρισμένο δρόμο στο συγκεκριμένο σημείο.

Μετά τις 9 το πρωί τα νερά υποχώρησαν, ωστόσο η κίνηση διεξάγεται ακόμη με δυσκολία.

Δύο τροχαία

Τα ξημερώματα σημειώθηκε τροχαίο στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νίκαιας όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Λόγω του τροχαίου παρατηρούνται έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λίγο πριν την έξοδο της Αχαρνών.

Νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης, μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν ξέφυγε από την πορεία του το όχημα που οδηγούσε στη λεωφόρο Λαυρίου στο Κορωπί στην κατεύθυνση προς Γλυκά Νερά.

Το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε στάση του ΟΑΣΑ και στη συνέχεια σε τοίχο. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί.

