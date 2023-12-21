Από αύριο ξεκινούν τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια τα οποία θα ισχύουν κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Η Αστυνομία, έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τροχονομικών δράσεων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρα θα αναπτυχθούν σταδιακά από 22 Δεκεμβρίου 2023 έως 7 Ιανουαρίου 2024, ενώ θα κλιμακωθούν – κορυφωθούν τις ημέρες μαζικής εξόδου-εισόδου των οχημάτων, από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο πλαίσιο αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προληπτική και αποτρεπτική παρουσία, μέσω της διενέργειας τροχονομικών ελέγχων και ελέγχου μέθης (αλκοτέστ) με σκοπό την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» παραβάσεων, που αποτελούν τις βασικότερες αιτίες, κυρίως των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, τα κεντρικά σημεία του σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,

ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης,

συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονική προσπέραση, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης, φθαρμένα ελαστικά),

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,

έλεγχοι για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιων χώρων και τμημάτων οδών και πεζοδρομίων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης και

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Σημειώνεται ότι, κατά την εορταστική περίοδο, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την επικείμενη εορταστική περίοδο, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους πολίτες:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες. Να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων. Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους. Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν. Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων. Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες. Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους. Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.