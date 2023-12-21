Καταβάλλεται σήμερα, Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης 2023-2024. Ειδικότερα θα καταβληθεί το ποσό των 175.637.100 ευρώ σε συνολικά 763.307 δικαιούχους.

Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται, σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

α) Έως την 22η Δεκεμβρίου 2023 για το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2023, και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023.

β) Έως την 29η Φεβρουαρίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2024.

γ) Έως την 30η Απριλίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2024. Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2024 δικαιολογητικά με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2024 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 31η Ιουλίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

