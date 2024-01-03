Καθυστερήσεις παρατηρούνται στα δρομολόγια του προαστιακού μεταξύ Κορωπίου - Αεροδρομίου καθώς σύμφωνα την Hellenic Train υπήρξε βλάβη στη σηματοδότηση.

Οι επιβάτες του Προαστιακού αποβιβάζονται στο Κορωπί και μετεπιβιβάζονται στο Μετρό.

Αστοχία σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης μεταξύ Σ.Σ Κορωπί - Σ.Σ. Αεροδρόμιο με εντολή του διαχειριστή υποδομής. Οι επιβάτες του Προαστιακού αποβιβάζονται στο Κορωπι και μετεπιβιβάζονται στο ΜΕΤΡΟ. Καθυστερήσεις. — Hellenic Train (@HellenicTrain) January 3, 2024

