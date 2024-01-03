Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καθυστερήσεις των δρομολογίων του προαστιακού προς αεροδρόμιο λόγω βλάβης στη σηματοδότηση

Οι επιβάτες του προαστιακού αποβιβάζονται στο Κορωπί και μετεπιβιβάζονται στο Μετρό

καθυστερήσεις

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στα δρομολόγια του προαστιακού μεταξύ Κορωπίου -  Αεροδρομίου καθώς σύμφωνα την Hellenic Train υπήρξε βλάβη στη σηματοδότηση.

Οι επιβάτες του Προαστιακού αποβιβάζονται στο Κορωπί και μετεπιβιβάζονται στο Μετρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Προαστιακός δρομολόγια καθυστερήσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark