Πρόστιμα σε 3 άτομα σε Ηλεία, Εύβοια και Μαγνησία λόγω μη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας

Δεν διέθεταν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών 

Διοικητικό πρόστιμο αξίας 500€, επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αμαλιάδας, σε ημεδαπό, ο οποίος δεν διέθετε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, στην Κοινότητα Σιμόπουλου του δήμου Ήλιδας Ηλείας.

Παράλληλα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 500€, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ιστιαίας, σε ημεδαπό, ο οποίος δεν διέθετε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, στον Άγιο Νεκτάριο Αιδηψού Ευβοίας ενώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Βόλου, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 500€,σε ημεδαπό, ο οποίος δεν διέθετε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, στην Τσαγκαράδα Μαγνησίας.

