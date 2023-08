«Καμπάνες» άνω των 1,2 εκατ. ευρώ από την Επιθεώρηση Εργασίας για εργασιακό trafficking Ελλάδα 11:20, 04.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Επιθεώρηση Εργασίας στη μάχη κατά του εργασιακού trafficking - 165 παραβάσεις, σε σύνολο 271 ελέγχων - Η ελεγκτική δράση στόχευε σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων