Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 19χρονου Σύρου για παράνομη μεταφορά ομοεθνών του Ελλάδα 10:37, 04.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τον 19χρονο στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς.