Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου λόγω του "Sounio Challenge"

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή (19/11) στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου λόγω της διεξαγωγής του αγώνα τριάθλου με την επωνυμία "Sounio Challenge".

Ειδικότερα κατά τις ώρες από 06.45΄ έως 11.45΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παραλιακή Λ. Αθηνών-Σουνίου στο τμήμα αυτής από την οδό Δειλινών έως την ανώνυμη οδό έναντι Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Προδρόμου (τρίγωνο Belvedere) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχή Δήμου Σαρωνικού και Δήμου Λαυρεωτικής.

Όπως επισημαίνεται από την Τροχαία οι οδηγοί των οχημάτων μπορούν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να επιλέγουν τις εξής εναλλακτικές διαδρομές:

•Επί της Λ. Αθηνών – Σουνίου προς Λαύριο/Σούνιο:

Παραλιακή Λ. Αθηνών – Σουνίου, αριστερά Λ. Καραμανλή, δεξιά Λ. Λαυρίου, συνέχεια Λ. Καμαρίζη, δεξιά Λ. Σουνίου.

•Από Λαύριο/Σούνιο προς Αθήνα μέσω Λ. Αθηνών – Σουνίου:

Λ. Σουνίου, αριστερά Λ. Καμαρίζη, συνέχεια Λ. Λαυρίου, αριστερά Λ. Καραμανλή, δεξιά παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.

•Η κυκλοφορία των οχημάτων στον οικισμό των Λεγρενών στο ύψος της οδού Αζιναίων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα πραγματοποιείται με διακοπή τμήματος του αγώνα και με συνοδεία δικύκλων προς την οδό Αριάδνης.

•Η κυκλοφορία των οχημάτων στον οικισμό του Χάρακα σε περίπτωση ανάγκης θα πραγματοποιηθεί μέσω ανώνυμης οδού εκτός της διαδρομής έως το ύψος του οικισμού Καταφυγί, με διακοπή τμήματος του αγώνα και με συνοδεία δικύκλων.

Τέλος, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία των οχημάτων στην ανωτέρω οδό και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

