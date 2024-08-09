Τις περιοχές προτίμησής τους καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, ή/και ως ωρομίσθιοι για το σχολικό έτος 2024-2025.

Οι προσλήψεις αφορούν σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στη γενική εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών, από σήμερα Παρασκευή 9 έως και την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr).

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν οι εγγεγραμμένοι στους: τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ κατά κλάδο και μουσική ειδίκευση υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και ΠΕ79 της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024), όπως επίσης και τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων Ε.Α.Ε. ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 1618/2023, Γ΄ 1845/2023 και Γ΄ 1680/2023, όπως ισχύουν).

Επισημαίνεται ακόμη ότι: Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 που συμπεριλαμβάνονται στην αριθμ. 2ΓΕ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. θα υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο νεότερης εγκυκλίου, που θα ορίζει την αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για τους κλάδους αυτούς, κατόπιν της έκδοσης των οικείων τελικών αξιολογικών πινάκων Α΄ από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή.

Ως εκ τούτου, τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα πρόσκληση αφορούν και τους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων κλάδων και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υποβολή της αίτησής τους, στην προθεσμία που θα οριστεί.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, που συμπεριλαμβάνονται στις αριθμ. 1ΓΤ/2024 και 2ΓΔ/2024 Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., θα κληθούν για υποβολή αιτήσεων με νεότερη πρόσκληση, κατόπιν έκδοσης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων Α΄ των οικείων Προκηρύξεων από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή.

