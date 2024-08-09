Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2024 για την πρόσληψη 60 εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‹‹Ελλάδα 2.0›› και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εργασιακοί σύμβουλοι θα ενισχύσουν τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και την αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Οι συμβάσεις θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια, με δυνατότητα παράτασης, αποσκοπώντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υποβλήθηκε.

Εάν ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, ο υποψήφιος μπορεί να τον αναζητήσει στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/proslepse-neon-ergasiakon-sumboulon.

Η διαδρομή είναι: gov.gr/Εργασία και ασφάλιση/Απασχόληση στον δημόσιο τομέα/Πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων.

Επί των αποτελεσμάτων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών (από 10/8/2024 μέχρι και 19/8/2024), που υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr).

Για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Πηγή: skai.gr

