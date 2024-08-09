Στη σύλληψη τεσσάρων Τούρκων υπηκόων, που πραγματοποιούσαν εργασίες για εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, προέβησαν χθες οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τέσσερις Τούρκοι δε διέθεταν άδεια εργασίας, γεγονός που κρίθηκε ύποπτο από τις αρχές, γι’ αυτό και τους συνέλαβαν.

Πληροφορίες φέρουν την ΕΥΠ να είχε υπό επιτήρηση τους Τούρκους, καθώς είχαν εντοπιστεί και σε άλλο νησί να πραγματοποιούν εργασίες.

Ο πάροχος, πάντως, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι οι τέσσερις εκτελούσαν έργο για λογαριασμό του, λόγω χαμηλότερων ημερομισθίων. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας, επίσης, δεν είχε άδεια για την εγκατάσταση κεραίας.

