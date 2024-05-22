Οι εφιαλτικές στιγμές που έζησε μια 42χρονη στα χέρια του πρώην συντρόφου της θα αναβιώσουν στις αρχές Ιουνίου στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηλείας στον Πύργο.

Κατηγορούμενος για την υπόθεση είναι ένας 50χρονος, ο οποίος με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών παραπέμφθηκε να δικαστεί για σωρεία αδικημάτων και πιο συγκεκριμένα για απόπειρα βιασμού, παράνομη κατακράτηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη βία, απειλή κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και εξύβριση, με τις δικαζόμενες πράξεις να τελούνται τον Αύγουστο του 2023 στην Πάτρα.

Η εφ. «Πατρίς» αποκαλύπτει τη φρίκη που βίωσε η 42χρονη από τον 50χρονο φερόμενο ως δράστη, ο οποίος μετά την απολογία του είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και μέχρι σήμερα βρίσκεται έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, ενώ πρόκειται για άτομο το οποίο και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί τέσσερις φορές για παρόμοια αδικήματα σε βάρος των τότε συντρόφων του.

Ο εφιάλτης του θύματος, που διατηρούσε σχέση για μικρό χρονικό διάστημα με τον κατηγορούμενο, ξεκίνησε στις 9 Αυγούστου 2023, όπου ο 50χρονος κατηγορείται ότι την χάραξε κάτω από το στήθος και στο πρόσωπό της με τη χρήση μαχαιριού, με κίνδυνο για την ίδια της τη ζωή.

Δύο ημέρες μετά και πιο συγκεκριμένα τα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου 2023, μετά από κοινή νυχτερινή τους έξοδο, στην Πλαζ Πατρών, ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε να βιάσει την 42χρονη στην οικία του, ωστόσο τα σχέδιά του ματαιώθηκαν, καθώς οι περίοικοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία και οι άνδρες της Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψή του.

Οι λεπτομέρειες όμως από εκείνο το βράδυ είναι συγκλονιστικές.

«Ένας από τους δύο μας θα βγει ζωντανός από εδώ μέσα»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, περί τις 03.20, έχοντας επιστρέψει από την κοινή τους έξοδο, η 42χρονη αρνήθηκε την πρότασή του να ανέβουν μαζί στην οικία της. Εκείνος τότε, παρά τη θέλησή της, κατηγορείται ότι την οδήγησε με το αυτοκίνητό του στη δική του οικία, εμποδίζοντας την έξοδο του θύματος από το όχημά του.

Αφού έβγαλε την 42χρονη από το αυτοκίνητο, την τράβηξε με βία μέχρι τα σκαλιά της ισόγειας οικίας και την πέταξε με το κεφάλι στα μαρμάρινα σκαλιά της εξώπορτας, προκαλώντας της αιμορραγία. Έπειτα, την έσυρε από τα μαλλιά μέχρι το εσωτερικό του σπιτιού του, όπου την έπιασε από το λαιμό και άρχισε να τη σφίγγει δυνατά με τα χέρια του, με τρόπο που το θύμα δε μπορούσε να αναπνεύσει.

Το αποκορύφωμα της βίαιης και εγκληματικής συμπεριφοράς σε βάρος της πρώην συντρόφου του είναι ότι φέρεται να της είπε πως «ένας από τους δύο μας θα βγει ζωντανός από εδώ μέσα», την ίδια στιγμή που το θύμα φώναζε για βοήθεια και τον παρακαλούσε να σταματήσει. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος, αφού την έριξε στο κρεβάτι, φέρεται να την απείλησε ότι θα τη δέσει με δεματικά καλώδια, προκειμένου αυτή να μη μπορεί να φύγει και στην συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει, όμως η επέμβαση των αστυνομικών έσωσε την 42χρονη από τα χέρια του.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι επιτέθηκε φραστικά και τους αστυνομικούς και πως τους χτύπησε, στην προσπάθειά του να αντισταθεί της σύλληψής του.

Το θύμα, βρήκε τη δύναμη και κατέθεσε ενώπιον τον αρχών, αλλά και εξεταζόμενο από ψυχολόγο, με κάθε λεπτομέρεια τη φρίκη που έζησε για δύο ημέρες από τον κατηγορούμενο, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι φοβάται για τη ζωή της.

Απολογούμενος, τόσο προανακριτικά, όσο και ενώπιον του Ανακριτή Πατρών, ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί τις πράξεις που του αποδόθηκαν, ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων ότι το θύμα μετέβη στην οικία του κατόπιν συναίνεσής της.





