Τραγική κατάληξη είχε το χτύπημα που έδωσε τράγος σε 80χρονη γυναίκα στη Λαμία.

Η άτυχη ηλικιωμένη νοσηλευόταν επί μια εβδομάδα δίνοντας μάχη να κρατηθεί στη ζωή ωστόσο σύμφωνα με το lamianow.gr, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.

Η 80χρονη από το χτύπημα του ζώου μολύνθηκε με το μικρόβιο πυόδους στρεπτόκοκκου και νοηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας, αφού είχε προηγηθεί τριήμερη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Η κατάσταση της ήταν ήδη σοβαρή αφού έφερε μεγάλο χτύπημα από τη μασχάλη και κάτω στα πλευρά με φλεγμονή, βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού και σηπτικό σοκ.

Η 80χρονη νοσηλεύονταν για μία εβδομάδα στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας, με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

