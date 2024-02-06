Προσάραξη επιβατηγού πλοίου στο λιμενοβραχιόνα στο Διακόφτι Κυθήρων

Στον λιμενοβραχίονα στο Διακόφτι Κυθήρων προσάραξε κατά τον απόπλου του το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο aqua jewel με 40 μέλη πλήρωμα και 25 επιβάτες.

Από την προσάραξη δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο μεταβαίνει ρυμουλκό ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι 7 μποφόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

