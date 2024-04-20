Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στoν ανακριτή Πειραιά ο εργολάβος του κτιρίου στο Πασαλιμάνι, τμήμα του οποίου κατέρρευσε πριν από δύο ημέρες και τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο 31χρονο αστυνομικό που ήταν εκτός υπηρεσίας και συμμετείχε στις εργασίες.

Ελεύθεροι με απόφαση της εισαγγελίας Πειραιά, είχαν αφεθεί την Τετάρτη, οι 8 εργαζόμενοι που είχαν συλληφθεί από την αστυνομία για παραβίαση του οικοδομικού κανονισμού, μετά την κατάρρευση τμήματος κτιρίου στο Πασαλιμάνι, όπου έχασε τη ζωή του ένας 31χρονος αστυνομικός.

Η αστυνομία αναμένεται να συντάξει ένορκη διοικητική εξέταση με τις καταθέσεις των εργατών, ενώ για το περιστατικό διενεργείται παράλληλη προανάκριση και από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο εργολάβος των οικοδομικών εργασιών, κατηγορείται για παραβίαση του άρθρου 286 που αφορά παραβίαση των κανόνων οικοδόμησης και του γενικού οικοδομικού κανονισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στο κτίριο επί της οδού Νεωρίων, στην Ακτή Μουτσοπούλου, πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης και ο άτυχος 31χρονος φαίνεται ότι είχε πάει για μεροκάματο στην οικοδομή.

Ο νεαρός άνδρας καταπλακώθηκε από οικοδομικά υλικά μέσα στο φορτηγό του συνεργείου και - ενώ αρχικά είχε επικοινωνία με τους διασώστες - τελικά ανασύρθηκε νεκρός.

Πηγή: skai.gr

