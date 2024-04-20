Θύμα παράσυρσης από ηλεκτρικό πατίνι έπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου, ένα 6χρονο παιδάκι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Αριστοτέλους με τη Λεωφόρο Νίκης, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού έπεσε πάνω σε κάδο απορριμμάτων την ώρας της αποκομιδής

Λίγη ώρα αργότερα, στην οδό Αναγεννήσεως, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδηγός ηλεκτρικού πατινιού έπεσε πάνω σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 13:30 τη στιγμή που υπάλληλος της καθαριότητας μετακίνησε τον κάδο για την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον 40χρονο αναβάτη και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ελαφρά τραυματισμένο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.