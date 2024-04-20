Ένα ανήλικο παιδί εντόπισαν σήμερα οι αστυνομικοί να περιφέρεται μόνο του στην Πάτρα, και συγκεκριμένα στην οδό Ιασίου, στην περιοχή της Τέρψης.

Σύμφωνα με το tempo24news.gr, πρόκειται για αγόρι, ηλικίας 6-8 ετών, το οποίο έχει μεταφερθεί στο τμήμα ανηλίκων.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για την ταυτότητα του ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, αναμένεται μεταφραστής προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των γονέων του παιδιού.

