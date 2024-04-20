Ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθεια να εντοπιστούν οι κακοποιητές ζώων έχουν στα χέρια τους οι Αρχές με τον έλεγχο του DNA.Μια σημαντική εξέλιξη που έφερε τα πρώτα αποτελέσματα καθώς συνέβαλε στον εντοπισμό ασυνείδητου που κατηγορείται ότι πέταξε κουτάβια στα Μέγαρα.

Η Μαριάνθη Δημοπούλου, Ειδική Γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, μίλησε στο EΡΤΝews για το πώς οι Αρχές, με τη συνδρομή εθελοντών, έφτασαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης που τώρα πια έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης.

«Από το 2021 με το νόμο 4830 του ’21 θεσμοθετήθηκε η δημιουργία του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού (ΕΦΑΓΥΖΣ), το οποίο συστάθηκε μέσα στην Ακαδημία Αθηνών» ανέφερε στο EΡΤΝews η κα Δημοπούλου.

Περιγράφοντας την απλή διαδικασία εξήγησε ότι το εργαστήριο θα λαμβάνει δείγματα DNA με μία απλή αιμοληψία που κάνουν οι κτηνίατροι στα ζώα. Όποιος ιδιοκτήτης δεν θέλει να στειρώσει το ζώο του έχει την επιλογή να δώσει δείγμα γενετικού υλικού, να πάει στον κτηνίατρο του να πάρει αίμα από το ζώο του και ο κτηνίατρος να το αποστείλει στο ΕΦΑΓΥΖΣ. Εκεί το αίμα αυτό θα παραμείνει στην τράπεζα δειγμάτων. Όσο γεμίζει η τράπεζα θα υπάρχει δυνατότητα να γίνονται έλεγχοι και ταυτοποίηση για εγκαταλελειμμένα ή νεκρά ζώα.

Το περιστατικό στα Μέγαρα

Μιλώντας για το περιστατικό κακοποίησης κουταβιών στα Μέγαρα, που εξιχνιάστηκε πρόσφατα, η Ειδική Γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, εξήγησε ότι με εισαγγελική παραγγελία δόθηκε η εντολή σε κτηνίατρο να λάβει δείγμα γενετικού υλικού του ζώου.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ύποπτος αρνούνταν την εμπλοκή του στο περιστατικό με τα κουτάβια τα οποία πέταξε σε κάδο. «Αρνούνταν ότι το ζώο από το οποίο λήφθηκε το DNA είναι δικό του ζώο. Έλεγε ότι είναι ένα αδέσποτο που μπαίνει τυχαία στην αυλή του» δήλωσε η κα Δημοπούλου για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Όπως αποκάλυψε φιλόζωοι στα Μέγαρα είδαν το δράστη, έγινε καταγγελία, τον αναζήτησε η αστυνομία και αφού τον εντόπισε μαζί με άλλα ζώα που είχε στην κατοχή του - καθώς και με ένα που ομοίαζε με τα νεκρά κουτάβια - πήρε δείγμα DNA για ταυτοποίηση.

«Με τη βοήθεια δύο εξαιρετικών εθελοντών, του κ. Γραμματικάκη, εκπαιδευτή και του κ. Μαντζώρου, μπόρεσαν να πάρουν το δείγμα που ήθελε η εισαγγελέας» από το ζώο συντροφιάς που είχε, επισήμανε η κα Δημοπούλου λέγοντας ότι ο φερόμενος ως δράστης, που αρνείται την κατηγορία, σε περίπτωση που καταδικαστεί απειλείται εκτός από χρηματικό πρόστιμο και με κάθειρξη έως 10 έτη.

«Τώρα έχει αναλάβει Δικαιοσύνη που θα μας πει πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση» πρόσθεσε η Ειδική Γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς λέγοντας ότι αναμένει την κατάληξη της συγκεκριμένης .

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.