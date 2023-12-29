Ο ΟΑΣΑ, με ανακοίνωσή του εφιστά την προσοχή του επιβατικού κοινού για απόπειρα εξαπάτησης στα Social Media με την παράνομη χρήση της επωνυμίας του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τις τελευταίες ώρες εμφανίζεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook, πλαστή σελίδα με το λογότυπο του ΟΑΣΑ, που παροτρύνει ανυποψίαστους πολίτες να κάνουν αίτηση, προκειμένου να αποκτήσουν μια ATH.ENA card διάρκειας 12 μηνών, έναντι δύο ευρώ.

Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη σελίδα στο Facebook, ουδεμία σχέση έχει με τον Οργανισμό. Αποτελεί απόπειρα εξαπάτησης του επιβατικού κοινού και προσπάθεια υποκλοπής προσωπικών στοιχείων.

Ο Οργανισμός έχει ήδη προχωρήσει στην ενημέρωση των αρμοδίων αρχών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.