Πάνω από 2.000 κροτίδες, αυτοσχέδιες πυροτεχνικές κατασκευές, πυρσούς, μαχαίρια και ρόπαλα, είχε μεταξύ άλλων στο σπίτι του ένας 22χρονος στις Σέρρες.

Οι αστυνομικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες χθες στον 22χρονο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται πώς προήλθαν τα παραπάνω αντικείμενα στην κατοχή του και αν είχε σκοπό να τα διαθέσει προς παράνομη πώληση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη χθες (28 Δεκεμβρίου 2023) το πρωί σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, ένας ημεδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του προαναφερόμενου άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.424 κροτίδες,

14 αυτοσχέδιες πυροτεχνικές κατασκευές και 18 πυροτεχνικές κατασκευές πολλαπλών βολών,

82 πυροτεχνικές κατασκευές – παιδικά αθύρματα,

εργαλεία και είδη αυτοσχέδιας παρασκευής ειδών πυροτεχνίας και

8 πυρσοί και 1 καπνογόνο.

Επίσης στην οικία, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα,

7 μαχαίρια,

1 σιδηρογροθιά,

κάνναβη βάρους 0,61 γραμμαρίων και φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 0,66 γραμμαρίων, καθώς και

2 τρίφτες κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

