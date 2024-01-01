Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πρωτοχρονιά

Πρωτοχρονιά έχουμε σήμερα και σύμφωνα με την Εκκλησία είναι η γιορτή του Μεγάλου Βασιλείου, η Περιτομή του Ιησού Χριστού, της Αγίας Εμμελείας και του Αγίου Τηλεμάχου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Μπίλης, Λάκης, Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα
Εμμέλεια, Εμμελεία
Τηλέμαχος, Τηλεμάχη
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.