Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πρωτοχρονιά

Ποιους να θυμηθείτε σήμερα

Δωρα

Πρωτοχρονιά έχουμε σήμερα και σύμφωνα με την Εκκλησία είναι η γιορτή του Μεγάλου Βασιλείου, η Περιτομή του Ιησού Χριστού, της Αγίας Εμμελείας και του Αγίου Τηλεμάχου.


Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Μπίλης, Λάκης, Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα

Εμμέλεια, Εμμελεία 

Τηλέμαχος, Τηλεμάχη
 

