Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πρωτοχρονιά

Πρωτοχρονιά έχουμε σήμερα και σύμφωνα με την Εκκλησία είναι η γιορτή του Μεγάλου Βασιλείου, η Περιτομή του Ιησού Χριστού, της Αγίας Εμμελείας και του Αγίου Τηλεμάχου.



Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Μπίλης, Λάκης, Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα

Εμμέλεια, Εμμελεία

Τηλέμαχος, Τηλεμάχη



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.