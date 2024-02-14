Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θύμα revenge porn 17χρονη από την Παιανία - Άνδρας έστειλε τις φωτογραφίες της στον θείο της και σε φίλους της

Η μητέρα της ανήλικης έκανε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόρειοανατολικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία κατά του ατόμου που επικοινωνούσε η 17χρονη και αναζητείται

revenge porn

Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας έπεσε ένα 17χρονο κορίτσι από την Παιανία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κοπέλα γνώρισε πριν από 5 μήνες μέσω διαδικτυακής εφαρμογής έναν άνδρα -κατά δήλωσή του 22 ετών- και στον οποίο η ίδια πριν από ένα μήνα είχε στείλει γυμνές φωτογραφίες. Όταν εκείνη του ζήτησε να διακόψουν την επικοινωνία τους, ο άντρας για να την εκδικηθεί έστειλε τις φωτογραφίες αυτές στον θείο της αλλά και σε φίλους της.

Η μητέρα της ανήλικης έκανε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόρειοανατολικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία κατά του ατόμου που επικοινωνούσε η 17χρονη και αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Revenge porn 17χρονη ανήλικη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark