Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας έπεσε ένα 17χρονο κορίτσι από την Παιανία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κοπέλα γνώρισε πριν από 5 μήνες μέσω διαδικτυακής εφαρμογής έναν άνδρα -κατά δήλωσή του 22 ετών- και στον οποίο η ίδια πριν από ένα μήνα είχε στείλει γυμνές φωτογραφίες. Όταν εκείνη του ζήτησε να διακόψουν την επικοινωνία τους, ο άντρας για να την εκδικηθεί έστειλε τις φωτογραφίες αυτές στον θείο της αλλά και σε φίλους της.

Η μητέρα της ανήλικης έκανε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόρειοανατολικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία κατά του ατόμου που επικοινωνούσε η 17χρονη και αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

