Επίθεση από αδέσποτο σκύλο δέχθηκε ένα 7χρονο αγοράκι στην Καβάλα, την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το thestival, το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου. Η επίθεση σημειώθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από το σχολικό συγκρότημα, όπου φοιτά το 7χρονο αγόρι. Ο σκύλος επιτέθηκε στον ανήλικο και τον δάγκωσε.

Οι γονείς μετέφεραν το παιδί τους άμεσα στο Κέντρο Υγείας Καβάλας, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον μαθητή, ο οποίος μέχρι και σήμερα λαμβάνει θεραπευτική αγωγή.

Οι γονείς του παιδιού διαμαρτύρονται ότι ο σκύλος κυκλοφορεί κανονικά ελεύθερος και μάλιστα κοντά στο σχολικό συγκρότημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.