Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση στον 88χρονο που συνελήφθη στον Άγιο Στέφανο - «Ήθελα να καθαρίσω τον χώρο από τα ξερά χόρτα» είπε στους αστυνομικούς Ελλάδα 14:17, 06.08.2023

Στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον σακούλα, που περιείχε μπιτόνι με πετρέλαιο και κομμάτια υφάσματος