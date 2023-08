Κικίλιας: Συνελήφθη εμπρηστής με μπιτόνια βενζίνης στον Άγιο Στέφανο Ελλάδα 08:57, 06.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με τον υπουργό, πιάστηκε επ' αυτοφώρο με μπιτόνια βενζίνης και εύφλεκτο υλικό και μάλιστα, πρόλαβε και έβαλε τη φωτιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική