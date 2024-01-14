Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή ΙΧ στην Κορίνθου-Τριπόλεως: Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εκτροπή ΙΧ σημειώθηκε λίγο μετά στις 6:30 το πρωί της Κυριακής στο 105ο χλμ της Εθνικής οδού Κορίνθου – Τριπόλεως στο ύψος της Αρχ. Νεμέας, στο ρεύμα προς Τρίπολη.
Στο σημείο έσπευσε αμέσως όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, ΕΚΑΒ και η Τροχαία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άργους.
Πηγή: korinthostv.gr
