Σπάνιο κεραυνικό φαινόμενο πάνω από την Ικαρία - Δείτε φωτογραφία

Τα red sprite είναι μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικές εκκενώσεις που συμβαίνουν στη μεσόσφαιρα, ψηλά πάνω από τα σύννεφα καταιγίδας ή τα σωρευτικά νέφη  

red sprite

Ένα σπάνιο κεραυνικό φαινόμενο, απαθανάτισε μέσω κακοκαιρίας ο φωτογραφικός φακός στο Αιγαίο, το βράδυ της Παρασκευής (10/11), σύμφωνα με το meteo.gr.

Το φαινόμενο σημειώθηκε πάνω από την Ικαρία, κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Πρόκειται για ένα διπλό red sprite. Σύμφωνα με το meteo, ο μητρικός κεραυνός είχε ένταση 76kA.

