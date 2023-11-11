Ένα σπάνιο κεραυνικό φαινόμενο, απαθανάτισε μέσω κακοκαιρίας ο φωτογραφικός φακός στο Αιγαίο, το βράδυ της Παρασκευής (10/11), σύμφωνα με το meteo.gr.

Το φαινόμενο σημειώθηκε πάνω από την Ικαρία, κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Πρόκειται για ένα διπλό red sprite. Σύμφωνα με το meteo, ο μητρικός κεραυνός είχε ένταση 76kA.

Παναγιώτης Τσούρας:

"Ένα διπλό red sprite απο την καταιγίδα στο Αιγαίο πριν λίγη ώρα. Ο μητρικός κεραυνός που τα δημιούργησε εντοπίστηκε στην Ικαρία και είχε ένταση 76κΑ." pic.twitter.com/M2q9j4AK3e — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) November 10, 2023

Πηγή: skai.gr

