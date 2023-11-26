Το πλοίο Hellenic Spirit της ΑΝΕΚ που επιχειρούσε να δέσει στο λιμάνι της Πάτρας χθες το βράδυ, ερχόμενο από Ιταλία, χτύπησε στον κριπιδότοιχο του λιμανού.

Το πλοίο δυσκολευόταν να δέσει, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Το λιμάνι στην προσπάθειά του να δέσει, λίγο έλειψε να χτυπήσει με καράβι με καύσιμα που βρισκόταν στο σημείο.

Το πλοίο θα αναχωρούσε για Ιταλία, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκε.

.

Το «HELLENIC SPIRIT» προσέδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Πάτρας και αποβίβασε τους επιβάτες και τα οχήματα, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι Ανκόνα Ιταλίας προς το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεσο προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με εκατόν είκοσι οκτώ (128) επιβάτες και εκατόν δεκάξι (116) οχήματα.

Από τη Λιμενική Αρχή τέθηκαν σε ετοιμότητα πλωτά και Ρ/Κ ασφαλείας, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Επιθεωρητές του Τοπικού Κλιμάκιου επιθεώρησης Πλοίων του λιμένα διενήργησαν επιθεώρηση στα ανωτέρω πλοία και κατέγραψαν τις ζημιές, ενώ από τη Λιμενική Αρχή Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλους των πλοίων μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικών διατήρησης κλάσης – αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν.

